Політика

Зеленський поговорив з Трампом щодо НАТО: наголосив на важливості вступу України до Альянсу
17 Жовтня 2024 16:23
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зеленський, трамп
Володимир Зеленський та Дональд Трамп / Hromadske

Під час розмови із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом президент України наголосив на важливості вступу України до НАТО, навівши в якості прикладу домовленості Будапештського меморандуму, які “не спрацювали”.

Про це український лідер розповів на брифінгу у Брюсселі.

“Я можу вам навести приклад моєї розмови щодо НАТО. Я говорив про це з Трампом. Я наводив приклад Будапештського меморандуму, це зрозумілий приклад”, – сказав Зеленський.

За його словами, він нагадав ексочільнику Білого дому, що документ підписали зокрема Штати й РФ, однак у підсумку майже всі порушили домовленість, а сам меморандум не спрацював.

“Умовою для України було віддати ядерну зброю, а за це підписанти гарантували Україні суверенітет в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності. Всі ці домовленості не спрацювали. … І виходить так, який у нас вихід: або в України буде ядерна зброя, або ми повинні мати якийсь альянс”, – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Київ “не знає більше дієвих альянсів”, окрім НАТО, тому Україна обирає його.


Як зазначив український президент, Трамп зауважив, що аргументи України щодо вступу в Північноатлантичний альянс є справедливими. 

Водночас Зеленський наголосив: запрошення України стати членом НАТО не є порушенням “червоних ліній”, а превентивним кроком до розширення агресії за межі держави.


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