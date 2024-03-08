Зеленський подякував українським жінкам за те, що вони примножують спільну силу

Президент України Володимир Зеленський у Міжнародний день за права жінок опублікував пост подяки українським жінкам.

“Українські жінки лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Наші жінки кохають та виховують, оберігають та піклуються. Все, що ви робите для України, надихає світ”, – написав він у соцмережах в п’ятницю, 8 березня.

“Дякуємо вам за все! Дякуємо, що примножуєте нашу спільну силу!” – наголосив президент України.

Пост проілюстрував фотографіями жінок України – рятувальників, волонтерів, військових, медиків.