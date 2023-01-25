Політика

Зеленський подякував Шольцу за танки

25 Січня 2023 15:19
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зброя, зеленський, шольц

Президент Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, в якій глава української держави отримав підтвердження про рішення німецької сторони розпочати постачання Україні танків Leopard 2.

Про це заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга написав у Facebook.

«Танкове привітання – саме так охарактеризую щойно проведену розмову Президента Зеленського з канцлером Шольцом. У свій День народження глава держави отримав підтвердження про рішення німецької сторони розпочати постачати Україні танки Leopard 2. А також про надання дозволу третім країнам постачати нам танки цього типу. Підготовка екіпажів розпочинається невідкладно», – зазначив Сибіга.

Він додав, що «кращого привітання для Президента держави, що мужньо бореться не лише за свою незалежність, а й за весь вільний світ, не може і бути».

«Мені здається, що це закономірно отримувати саме такі побажання саме Президентом Зеленським і добрий приклад для інших лідерів у сьогоднішніх привітаннях. Впевнений. Так і буде», – підкреслив Сибіга.

Нагадаємо, у Зеленського сьогодні день народження – йому виповнилося 45 років.

Сам глава держави назвав рішення Німеччини щодо надання танків “важливим та своєчасним”. “Щиро вдячний бундесканцлеру та всім нашим друзям у Німеччині”, – написав він у Twitter.


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