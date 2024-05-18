Політика

Зеленський поділився подробицями спроби штурму росіянами Часового Яру

18 Травня 2024 20:37
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зеленський, Часів Яр
Часів Яр вірить у ЗСУ / Скриншот з відео

Збройні сили України відбили російський штурм Часового Яру, де знищили понад 20 одиниць броньованої техніки ворога.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

“Особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці!”, – сказав президент.

Він також зазначив, що на Харківському напрямку окупант також відчутно втрачає свою піхоту і техніку, “хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі”.


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