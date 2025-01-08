Суспільство

Зеленський підтвердив участь в засіданні «Рамштайн» у Німеччині
8 Січня 2025 21:16
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Володимир Зеленський / Фото: ОП
Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь засіданні “Рамштайну” 9 січня. Міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, також заплановані перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Ключове для України – продовжити посилювати ППО та отримати змогу відігнати від кордонів російську військову авіацію.

“Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Я вдячний кожному, хто допомагає Україні”, – сказав Зеленський.

За словами українського лідера, з партнерами обговорюватимуть і те, як оборонні коаліції працюватимуть у 2025 році.

Головні тези зі звернення Зеленського 8 січня

  • Наслідки цинічного удару по Запоріжжю: 13 людей загинули, 32 поранені. Як зазначив Зеленський, “треба тиснути на Москву, треба примушувати Росію до миру”.
  • Сирський доповів про успішні далекобійні удари по російській логістиці та військових об’єктах.
  • Під час розмови з Майєю Санду обговорили допомогу Молдові в подоланні енергетичної кризи: Україна готова постачати вугілля.
  • Подякував Еміру Катару за підтримку в поверненні викрадених українських дітей та обмінах полоненими.

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