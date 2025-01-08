Зеленський підтвердив участь в засіданні «Рамштайн» у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що візьме участь засіданні “Рамштайну” 9 січня. Міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі.
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
За словами Зеленського, також заплановані перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Ключове для України – продовжити посилювати ППО та отримати змогу відігнати від кордонів російську військову авіацію.
“Це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, про які ми з ними давно говоримо. Я вдячний кожному, хто допомагає Україні”, – сказав Зеленський.
За словами українського лідера, з партнерами обговорюватимуть і те, як оборонні коаліції працюватимуть у 2025 році.
Головні тези зі звернення Зеленського 8 січня
- Наслідки цинічного удару по Запоріжжю: 13 людей загинули, 32 поранені. Як зазначив Зеленський, “треба тиснути на Москву, треба примушувати Росію до миру”.
- Сирський доповів про успішні далекобійні удари по російській логістиці та військових об’єктах.
- Під час розмови з Майєю Санду обговорили допомогу Молдові в подоланні енергетичної кризи: Україна готова постачати вугілля.
- Подякував Еміру Катару за підтримку в поверненні викрадених українських дітей та обмінах полоненими.