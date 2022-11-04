Зеленський підтримав петицію щодо заборони діяльності російських акторів в Україні

Президент Володимир Зеленський підтримав петицію щодо заборони творчої діяльності громадян країни-агресора Росії в Україні, яка набрала 25 тис. підписів, необхідних для її розгляду.

Відповідь на петицію опублікована на сайті Офісу президента.

“Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію”, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що відповідно до статті 15 Закону України “Про кінематографію”, Апарат Ради національної безпеки і оборони України складає Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Служби безпеки, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.

“Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, що здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розбудова цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, що закріплює в Україні російські пропагандистські наративи. З урахуванням викладеного та з метою захисту національних інтересів і національного культурного простору мною надіслано петицію прем’єр-міністрові України Денису Шмигалю з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати порушені в ній питання, вжити належних заходів реагування та про результати поінформувати автора петиції”, – прокоментував Зеленський.