Петиція про скасування виплати тисячі гривень набрала понад 25 тисяч голосів

Петиція, що закликає скасувати або переглянути програму “е-Підтримка” та виплату тисячі гривень, зібрала більше 25 тисяч підписів і тепер має бути розглянута президентом.

Автор петиції вказав, що програма має низку проблем, зокрема відсутність адресності допомоги. За його словами, підтримка потрібна не всім громадянам, а певним категоріям — пенсіонерам, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, ВПО тощо.

Автор петиції пропонує спрямувати кошти на інші урядові програми, наприклад, “єОселя”. Якщо ж програма виплати тисячі гривень все ж буде впроваджена, він закликає робити це адресно — лише для тих, хто дійсно потребує допомоги.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів впровадити програму з 1 грудня, у рамках якої кожен громадянин отримає по тисячі гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг.