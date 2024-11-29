Суспільство

Петиція про скасування виплати тисячі гривень набрала понад 25 тисяч голосів
29 Листопада 2024 10:22
читать на русском →
петиція
Банкнота тисяча гривень / Фото: НБУ

Петиція, що закликає скасувати або переглянути програму “е-Підтримка” та виплату тисячі гривень, зібрала більше 25 тисяч підписів і тепер має бути розглянута президентом.

Автор петиції вказав, що програма має низку проблем, зокрема відсутність адресності допомоги. За його словами, підтримка потрібна не всім громадянам, а певним категоріям — пенсіонерам, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, ВПО тощо.

Автор петиції пропонує спрямувати кошти на інші урядові програми, наприклад, “єОселя”. Якщо ж програма виплати тисячі гривень все ж буде впроваджена, він закликає робити це адресно — лише для тих, хто дійсно потребує допомоги.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів впровадити програму з 1 грудня, у рамках якої кожен громадянин отримає по тисячі гривень. Ці кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Листопада 2024 09:24

Україна всю ніч відбивалася від російських дронів
29 Листопада 2024 08:43

Учорашній масований ракетний удар був націлений на підстанції, які живлять АЕС
29 Листопада 2024 07:23

На Харківщини подовжили програму територіальної оборони
29 Листопада 2024 07:09

Поліція розігнала протестувальників біля будівлі парламенту Грузії
29 Листопада 2024 07:00

У Ростовській області повторно уражена нафтобаза росрезерва “Атлас”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
усі думки