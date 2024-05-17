Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи за ухилення від мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення штрафів за ухилення від мобілізації.
Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті “Голос України”.
Штрафів за ухилення від мобілізації будуть наступними:
- за порушення правил військового обліку: штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень;
- за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 гривень – для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб;
- за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.