Суспільство

Зеленський підписав закон, яким підвищуються штрафи за ухилення від мобілізації

17 Травня 2024 14:39
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мобілізація
Ілюстративне фото / Getty Images

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення штрафів за ухилення від мобілізації.

Він набуде чинності наступного дня після опублікування в парламентській газеті “Голос України”.

Штрафів за ухилення від мобілізації будуть наступними:

  • за порушення правил військового обліку: штраф від 3 400 до 5 100 гривень, за повторне порушення або в особливий період – від 17 000 до 25 500 гривень;
  • за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час: від 5 100 до 8 500 гривень – для громадян, від 17 000 до 34 000 гривень – для посадових та юридичних осіб;
  • за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у воєнний час: від 17 000 до 25 500 гривень – для громадян, від 34 000 до 59 500 гривень – для посадових та юридичних осіб.

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