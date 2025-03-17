Зеленський підписав закон щодо направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє направляти підрозділи Збройних сил України до інших держав під час воєнного стану

Картка відповідного закону №12378 за підписом глави держави опублікована на сайті Верховної ради.

Документ передбачає, що українські військові можуть перебувати за кордоном для забезпечення національної безпеки, відсічі агресії, захисту суверенітету України та реалізації права на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Рішення про відправлення ухвалюватиме президент, але його має схвалити Верховна Рада. У поданні вказуватимуть завдання, чисельність підрозділів, склад озброєння та строки перебування.

Як пояснив народний депутат Олексій Гончаренко, це дозволить покращити оборонну співпрацю з партнерами, зокрема щодо навчань.