Суспільство

Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільне повернення на службу після першого СЗЧ
28 Листопада 2024 18:20
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Володимир Зеленський / ОПУ

28 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє добровільне повернення на службу військовослужбовців, які вперше залишили свої частини без дозволу або дезертували. 

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Документ був підписаний 28 листопада і набуде чинності з моменту публікації. Закон передбачає, що під час воєнного стану військовослужбовці, які вперше самовільно залишили службу або дезертували, можуть добровільно повернутися до своїх підрозділів. Якщо вони виявлять готовність продовжувати службу, контракт продовжується, а їхнє грошове забезпечення, а також інші види забезпечення та соціальні гарантії відновлюються.

Зазначається, що наявність відкритих кримінальних проваджень проти таких осіб не стане підставою для відмови у продовженні військової служби.


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