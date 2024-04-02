Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Про йдеться на сайті Верховної Ради.

Документ передбачає зменшення призовного віку для громадян з 27 до 25-річного віку.

Автори документа очікують, що реалізація закону унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву шляхом взяття на військовий облік військовозобов’язаних громадян, які досягли 25-річного віку під час перебування на військовому обліку призовників.

Парламент ухвалив цей законопроєкт його ще у травні 2023 року.