Суспільство

Зеленський підписав закон про створення переліку терористичних організацій
7 Січня 2025 19:38
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Володимир Зеленський / Фото: ОП
Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення та ведення переліку терористичних організацій, які загрожують безпеці України.

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.

До переліку потраплятимуть організації, що ведуть терористичну діяльність на території України та/або за її межами й створюють загрозу національній безпеці.

У Верховній Раді пояснили, що це стосуватиметься організацій незалежно від їхнього статусу юридичної особи чи реєстрації в Україні або за кордоном.

Список таких організацій формуватимуть публічно, а інформація про них буде доступна на сайті СБУ та Єдиному державному порталі відкритих даних.


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