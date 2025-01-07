Зеленський підписав закон про створення переліку терористичних організацій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення та ведення переліку терористичних організацій, які загрожують безпеці України.

Про це йдеться у картці закону на сайті Верховної Ради.

До переліку потраплятимуть організації, що ведуть терористичну діяльність на території України та/або за її межами й створюють загрозу національній безпеці.

У Верховній Раді пояснили, що це стосуватиметься організацій незалежно від їхнього статусу юридичної особи чи реєстрації в Україні або за кордоном.

Список таких організацій формуватимуть публічно, а інформація про них буде доступна на сайті СБУ та Єдиному державному порталі відкритих даних.