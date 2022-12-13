Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва та створення Київського міського окружного адміністративного суду.
На сторінці законопроекту у вівторок увечері, 13 грудня, з’явився напис – “повернутий до парламенту за підписом президента”.
Як повідомлялося, 12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроект №5369 “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду у Києві та утворення Київського міського окружного адміністративного суду”.
13 грудня Верховна Рада ліквідувала одіозний Окружний адміністративний суд Києва. Рішення підтримали 310 народних депутатів.