Політика

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва та створення Київського міського окружного адміністративного суду. На сторінці законопроекту у вівторок увечері, 13 грудня, з’явився напис – “повернутий до парламенту за підписом президента”. Як повідомлялося, 12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроект №5369 “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду у Києві та утворення Київського міського окружного адміністративного суду”. 13 грудня Верховна Рада ліквідувала одіозний Окружний адміністративний суд Києва. Рішення підтримали 310 народних депутатів. Поділитися:



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