Політика

Зеленський підписав закон про ліквідацію ОАСК

13 Грудня 2022 21:50
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суд, рада

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва та створення Київського міського окружного адміністративного суду.

На сторінці законопроекту у вівторок увечері, 13 грудня, з’явився напис – “повернутий до парламенту за підписом президента”.

Як повідомлялося, 12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроект №5369 “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду у Києві та утворення Київського міського окружного адміністративного суду”.

13 грудня Верховна Рада ліквідувала одіозний Окружний адміністративний суд Києва. Рішення підтримали 310 народних депутатів.


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