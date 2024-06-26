Суспільство

Зеленський підписав закон про англійську мову
26 Червня 2024 15:37
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закон, мова
Ілюстративне зображення RFI

Президент Володимир Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні.

Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.

Непорозуміння та критику у новому законі викликав пункт, що стосується кінотеатрального прокату. Пропонувалося, що англомовні фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі з субтитрами українською: з 2025 року — половину всіх фільмів, з 2026 року — три чверті, а з 2027 року — всі.

Критики зауважували, що це призведе до звільнення акторів, закриття студій, втрати аудиторії кінотеатрів і, як наслідок, до розвитку “піратства”, зокрема поширення російськомовного “піратського” контенту.

На сайті Офісу президента зібрали 25 тисяч підписів під петицією із закликом не відмовлятися від дубляжу іноземних фільмів українською мовою. А у Верховній Раді після суспільного резонансу пообіцяли, що допрацюють пункт законопроєкту про англійську мову, що стосується дубляжу фільмів. Зрештою, норми про кінодубляж і телепрограми виключили.


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