Трамп заявив про відкликання запрошення Канаді до “Ради миру”

Президент США Дональд Трамп заявив про відкликання запрошення Канаді до участі у так званій Раді миру. Відповідне повідомлення він оприлюднив 23 січня.

У дописі, опублікованому в соцмережі Truth Social, Трамп звернувся до прем’єр-міністра Канади Марка Карні та повідомив, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади до «найпрестижнішої ради лідерів, яка будь-коли була зібрана».

За словами президента США, це рішення оформлене у вигляді офіційного листа, який має слугувати повідомленням про скасування запрошення. Інших деталей або причин такого кроку у дописі не зазначено.

