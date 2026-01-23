        Політика

        Трамп заявив про відкликання запрошення Канаді до “Ради миру”

        Сергій Бордовський
        23 Січня 2026 14:18
        Дональд Трамп / Фото: AP Photo/Alex Brandon
        Дональд Трамп / Фото: AP Photo/Alex Brandon

        Президент США Дональд Трамп заявив про відкликання запрошення Канаді до участі у так званій Раді миру. Відповідне повідомлення він оприлюднив 23 січня.

        У дописі, опублікованому в соцмережі Truth Social, Трамп звернувся до прем’єр-міністра Канади Марка Карні та повідомив, що Рада миру відкликає своє запрошення щодо приєднання Канади до «найпрестижнішої ради лідерів, яка будь-коли була зібрана».

        За словами президента США, це рішення оформлене у вигляді офіційного листа, який має слугувати повідомленням про скасування запрошення. Інших деталей або причин такого кроку у дописі не зазначено.

