На Харківщині 67-річний чоловік ґвалтував онуку дружини протягом кількох років

Мешканець Харківського району систематично вчиняв злочини сексуального характеру щодо 12-річної дівчинки. Підозрюваного взято під варту.

Поліція Харківської області викрила жахливий злочин проти дитини. 67-річний чоловік, який є другим чоловіком бабусі потерпілої, неодноразово ґвалтував малолітню онуку дружини.

За інформацією першого заступника начальника – начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрія Шарніна, злочин розкрився після того, як мати дівчинки помітила зміни в поведінці доньки і звернулася до психолога. Під час роботи з фахівцем стало відомо про факти насильства щодо дитини.

Встановлено, що протиправні дії сексуального характеру відбувалися з 2022 до середини 2023 року, а також влітку 2025 року. Злочини вчинялися за місцем проживання під час спільного мешкання родини.

Співробітники поліції провели комплекс слідчих дій та зібрали доказову базу, яка беззаперечно підтверджує вину підозрюваного.

Слідчі відділення поліції № 2 ХРУП № 1 за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину за частиною 4 статті 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.