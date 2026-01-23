        Події

        Двоє дітей з матір’ю загинули у пожежі в Житомирській області

        Галина Шподарева
        23 Січня 2026 12:13
        На Житомирщині на пожежі загинули жінка та двоє дітей / Фото: ДСНС
        На Житомирщині на пожежі загинули жінка та двоє дітей / Фото: ДСНС

        У п’ятницю вночі, близько 2:32, у приватному житловому будинку у селі Козіївка Житомирського району спалахнула пожежа. Загинули жінка та двоє її дітей.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Житомирській області.

        На момент прибуття рятувальників будинок площею 85 кв. м був повністю охоплений вогнем. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла 32-річної жінки та двох її дітей, чотирьох та п’яти років. Також до лікарні було госпіталізовано її третю дитину віком 2 роки.

        Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися сім рятувальників та дві одиниці техніки. Причини загоряння встановлюються.

        Пожежа на Житомирщині забрала життя жінки та двох дітей / Фото: ДСНС

