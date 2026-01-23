Двоє дітей з матір’ю загинули у пожежі в Житомирській області

У п’ятницю вночі, близько 2:32, у приватному житловому будинку у селі Козіївка Житомирського району спалахнула пожежа. Загинули жінка та двоє її дітей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Житомирській області.

На момент прибуття рятувальників будинок площею 85 кв. м був повністю охоплений вогнем. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіла 32-річної жінки та двох її дітей, чотирьох та п’яти років. Також до лікарні було госпіталізовано її третю дитину віком 2 роки.

Пожежу ліквідовано. До гасіння залучалися сім рятувальників та дві одиниці техніки. Причини загоряння встановлюються.