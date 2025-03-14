Зеленський передав Ватикану список українців, яких утримують у російському полоні

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з державним секретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліним.

Про це Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

Глава держави подякував Святому Престолу за сприяння в поверненні депортованих українських дітей і передав список громадян України, яких утримують у російських в’язницях і таборах.

“Саме обмін полоненими та безумовний 30-денний режим тиші – це ті перші швидкі кроки, які можуть значно наблизити всіх нас до справедливого й тривалого миру. Україна готова їх зробити, бо український народ більше за всіх хоче миру. Зараз же світ бачить, як Росія спеціально висуває умови, які все лише ускладнюють і затягують, бо саме Росія є єдиним субʼєктом, який хоче, щоб війна не закінчувалась, а дипломатія зламалась”, – написав президент.

Зеленський також побажав одужання Папі Римському Франциску.