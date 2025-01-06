Суспільство

Зеленський озвучив втрати Росії за п’ять місяців операції на Курщині
6 Січня 2025 20:48
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Вечірнє звернення Президента України Володимира Зеленського 6 січня / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський озвучив кількість вбитих та поранених російських солдатів за час дій ЗСУ в Курській області. За п’ять місяців окупанти втратили уже понад 38 тисяч своїх вояків на Курщині, з них близько 15 тисяч – безповоротно.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 6 січня.

“Сьогодні рівно п’ять місяців від початку наших дій на Курщині, і ми зберігаємо буферну зону на російській території, активно знищуємо там російський військовий потенціал”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначив Зеленський, росіяни перекинули на Курщину свої сильні підрозділи, зокрема солдатів з Північної Кореї. Важливо те, що РФ не може зараз спрямувати ці сили на інші напрямки фронту, зокрема на Донеччину, проти Сум, на Харківщину чи Запоріжжя.

Також президент зазначив, що на сьогоднішній Ставці була тривала доповідь Головкома Сирського та керівника Генштабу Баргилевича.

“Перше – це захист наших фронтових напрямків, Покровська передусім. Я вдячний усім бригадам, кожному нашому воїну, які зараз саме там. Ми обговорили питання щодо комплектування бригад, також ротації”, – повідомив Зеленський.


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