Політика

Зеленський оцінив нову структуру ЗСУ: корпусна система потрібна
3 Лютого 2025 20:36
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10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» на навчаннях / Фото 10 ОГШБр
10 окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» на навчаннях / Фото 10 ОГШБр

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої обговорювалися ситуація на фронті, зокрема на Покровському напрямку, та операція в Курській області. Про це він повідомив у відеозверненні.

Глава держави подякував усім українським підрозділам, які стійко виконують бойові завдання, та відзначив воїнів 225-го і 425-го штурмових полків.

Також під час наради Сирський доповів щодо модернізації Збройних Сил України. За словами Зеленського, вже затверджено план переходу на нову організаційну структуру ЗСУ та створення корпусної системи. Президент наголосив, що призначення командирів корпусів буде відбуватися серед найбільш підготовлених офіцерів з бойовим досвідом і сучасним мисленням.

«Армія повинна бути сучасною. І головне – цінувати людей», – підкреслив Зеленський, додавши, що відповідні кадрові рішення будуть оприлюднені найближчим часом.


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