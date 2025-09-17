        Політика

        Зеленський очолить українську делегацію на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

        Федір Олексієв
        17 Вересня 2025 15:30
        Президент Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Президент Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

        Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

        “Наступного тижня, так, ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки делегації, української делегації, звісно, ​​високого, найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України”, – сказав Тихий.

        Раніше, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що у Нью-Йорку Зеленський, ймовірно, проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Раніше лідери зустрічалися у Білому домі у серпні.


