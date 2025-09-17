Зеленський очолить українську делегацію на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський очолить українську делегацію на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

“Наступного тижня, так, ми дійсно готуємось до Генасамблеї ООН, до поїздки делегації, української делегації, звісно, ​​високого, найвищого рівня, тобто на чолі з президентом України”, – сказав Тихий.

Реклама

Реклама

Раніше, державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що у Нью-Йорку Зеленський, ймовірно, проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Раніше лідери зустрічалися у Білому домі у серпні.