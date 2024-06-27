Політика

Зеленський обговорив зі Столтенбергом підготовку до Вашингтонського саміту НАТО
27 Червня 2024 21:22
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зеленський, столтенберг
Президент України Володимир Зеленський та Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Український президент та генсек НАТО обговорили підготовку до Вашингтонського саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 9-11 липня.

Також Зеленський висловив очікування, що роль НАТО буде посилена в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також – довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки України.

“Дякую Єнсу Столтенбергу за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема посилення можливостей для захисту українського неба”, – резюмував президент.


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