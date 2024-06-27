Зеленський обговорив зі Столтенбергом підготовку до Вашингтонського саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Альянсу Єнсом Столтенбергом.

Український президент та генсек НАТО обговорили підготовку до Вашингтонського саміту Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 9-11 липня.

Також Зеленський висловив очікування, що роль НАТО буде посилена в координації безпекової допомоги та тренувань українських військових, а також – довгострокових фінансових зобов’язань для стабільної підтримки України.

“Дякую Єнсу Столтенбергу за зусилля з консолідації підтримки України з боку союзників, зокрема посилення можливостей для захисту українського неба”, – резюмував президент.