Зеленський обговорив з Шольцем подальшу підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з Президентом України Володимиром Зеленським, під час якої обговорив військову та гуманітарну ситуацію в Україні.

Про це повідомив журналістам у Берліні речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт

«Канцлер підтвердив непохитну солідарність із Україною в умовах агресії Росії, що триває майже 1000 днів, та запевнив, що Німеччина продовжуватиме надавати військову підтримку, координуючи дії з європейськими та міжнародними партнерами», – зазначив речник.

Президент Зеленський висловив подяку уряду Німеччини за військову допомогу, зокрема за посилення протиповітряної оборони України.

Шольц і Зеленський домовилися зберігати тісний контакт і продовжувати обговорення можливих шляхів досягнення справедливого миру в Україні.