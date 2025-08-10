Зеленський обговорив з Алієвим мир на Кавказі, підтримку України та енергетичну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої привітав його та азербайджанський народ із досягнутими за посередництва Дональда Трампа домовленостями з Вірменією щодо тривалого миру та безпеки у Південному Кавказі.

За словами Зеленського, світ позитивно сприйняв тристоронню зустріч у Вашингтоні, і Україна сподівається, що домовленості працюватимуть.

Реклама

Реклама

Глава держави також поінформував Алієва про контакти з міжнародними партнерами та обговорив принципи, які можуть наблизити завершення війни. «Важливо, щоб спільні зусилля світу змусили Росію зупинити бойові дії та агресію», — наголосив він.

Окремо президенти торкнулися теми енергетичної співпраці. Зеленський зазначив, що вже досягнуто значних результатів, але сторони планують і надалі розширювати можливості. Він також розповів про російські удари по українських енергетичних об’єктах, назвавши їх спробою заблокувати енергетичні шляхи, які забезпечують незалежність України та інших європейських країн.

Президент підкреслив, що Україна робить усе можливе для захисту держави та громадян.