Зеленський обговорив питання повернення українських біженців

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, обговорюючи створення економічних і соціальних стимулів для повернення українців, які виїхали через війну, та їхнього залучення до роботи в Україні.

Про це повідомляє офіційна Telegram-сторінка Президента України

“Сьогодні багато уваги було приділено внутрішнім питанням – рішенням та новаціям, які потрібні для того, щоб повернути якнайбільше наших громадян, які виїхали через війну. Ми маємо створити всі необхідні економічні та соціальні умови, щоб українці працювали в Україні, зміцнювали нашу країну, посилюючи її потенціал.

Український народ уже довів свою сміливість і тепер може показати світу здатність до відновлення, відбудови та зростання”.

Зеленський також зазначив, що обговорення цих питань відбулося разом із віцепрем’єр-міністрами Олексієм Чернишовим, Михайлом Федоровим та Олексієм Кулебою, а також командою Офісу Президента.

“Завтра відбудеться зустріч із представниками українського бізнесу. Ми обговоримо, які системні рішення потрібні зараз і в майбутньому, щоб забезпечити Україні впевненість і дати сильний економічний імпульс”.