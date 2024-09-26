Політика

Зеленський нібито розглядає можливість проведення виборів, – The Economist
26 Вересня 2024 17:41
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вибори, зеленський
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів наступного року.

Про це пише The  Economist не вказуючи джерело такої інформації.

“Хоча всі великі політичні партії торік погодилися відкласти вибори до кінця війни, кажуть, що Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів наступного року, щоб консолідувати владу”, – пише видання.

Політик Юлія Тимошенко, із якої поговорило видання, підтвердила, що нібито “політичний процес однозначно розпочався”.


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