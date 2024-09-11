Ми обговорили далекобійність, я передам Байдену про почуте у Києві, – Блінкен 

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що передасть президенту Джо Байдену ті тези, що почув від української влади стосовно далекобійних ударів по РФ.

Про це Блінкен повідомив під час візиту в Київ.

“Я передам те, що я тут почув, президенту у Вашингтон. Потреби змінюються, змінюється поле бою. Я впевнений, що так і буде продовжуватися, бо ситуація змінюється. Ескалація – це фактор, який ми враховуємо, але він не вирішальний”, – сказав держсекретар США.

Блінкен сказав, що в межах свого візиту мав перемовини з президентом Зеленським, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими посадовцями. Зокрема, говорили щодо ситуації на фронту, цілей України, що потрібно Україні, аби мати успіх.

Щодо ескалації Блінкен нагадав про іранські ракети, які отримала Росія.

“І ми бачимо, що зараз Іран передав Росії балістичні ракети, які посилять агресію проти України. Тому якщо хтось і здійснює ескалацію, то, здається, це Росія”, – додав держсекретар.