Зеленський назвав чисельність Сухопутних військ України

Президент Володимир Зеленський озвучив чисельність Сухопутних військ України. Про це він повідомив у привітанні з нагоди Дня СВУ.

За його словами, у Сухопутних військах воюють майже 600 000 воїнів різних родів військ.

Він зазначив, що багато бійців відзначені державними нагородами.

“Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися могутністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави та людей”, – заявив Зеленський.