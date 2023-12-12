Суспільство

Зеленський назвав чисельність Сухопутних військ України

12 Грудня 2023 09:44
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армія

Президент Володимир Зеленський озвучив чисельність Сухопутних військ України. Про це він повідомив у привітанні з нагоди Дня СВУ.

За його словами, у Сухопутних військах воюють майже 600 000 воїнів різних родів військ.

Він зазначив, що багато бійців відзначені державними нагородами.

“Багатьом вдячні наші люди за звільнення нашої землі, міст і сіл, за можливість пишатися могутністю української армії. Багатьох ми сьогодні згадуємо, коли вшановуємо українських героїв, які віддали свої життя заради нашої держави та людей”, – заявив Зеленський.


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