Суспільство

Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської громади

14 Вересня 2023 19:10
читать на русском →
свято, зеленський

Президент Володимир Зеленський напередодні святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана — провів зустріч із представниками української єврейської громади.

Про це він повідомив у соцмережах.

Зеленський зазначив, що зустрівся з військовими та рабинами з 26 міст України, зокрема з Донецька та Луганська.

«Дякую за підтримку нашої країни, нашого прагнення до миру. Мир може бути тільки завдяки перемозі України. І віримо, що зможемо відновити справедливий та чесний мир для всієї України якнайшвидше», — пише Зеленський.

Рош га-Шана — свято початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на період від середини вересня — початку жовтня. У 2023 році він припадає на 15-17 вересня.

Представники однієї з течій юдаїзму — брацлавські хасиди — здійснюють у цей час паломництво до Умані, бо в місті розташована могила засновника цієї течії — рабина Нахмана з Брацлава.

Хасиди вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть юдейський Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим для них. За даними Держетнополітики, попри повномасштабну війну в Україні, понад 30 тисяч хасидів хочуть приїхати цьогоріч до Умані на Рош га-Шана.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Вересня 2023 19:40

Сили оборони атакували два російські патрульні кораблі, – СтратКом ЗСУ
14 Вересня 2023 18:54

Оперативна обстановка на сході та півдні залишається складною, – Генштаб
14 Вересня 2023 17:34

США ввели нові масштабні санкції проти Росії
14 Вересня 2023 16:07

Маляр заявила про звільнення Андріївки, в 3-ій штурмовій бригаді заперечують
14 Вересня 2023 15:45

Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві
Останні новини
усі новини

Думки

Олександр СОЛОНЬКО

Рейтинги не допоможуть якщо не буде країни
Ігор Черняк

Не хочу жити у суспільстві, де всім рулять “уважаємиє люді”
Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
усі думки