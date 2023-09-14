Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської громади

Президент Володимир Зеленський напередодні святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана — провів зустріч із представниками української єврейської громади.

Про це він повідомив у соцмережах.

Зеленський зазначив, що зустрівся з військовими та рабинами з 26 міст України, зокрема з Донецька та Луганська.

«Дякую за підтримку нашої країни, нашого прагнення до миру. Мир може бути тільки завдяки перемозі України. І віримо, що зможемо відновити справедливий та чесний мир для всієї України якнайшвидше», — пише Зеленський.

Рош га-Шана — свято початку нового року для всіх, хто сповідує юдаїзм. Відзначають 1 та 2-го тішрею, що зазвичай припадає на період від середини вересня — початку жовтня. У 2023 році він припадає на 15-17 вересня.

Представники однієї з течій юдаїзму — брацлавські хасиди — здійснюють у цей час паломництво до Умані, бо в місті розташована могила засновника цієї течії — рабина Нахмана з Брацлава.

Хасиди вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана. Вони також вважають, що якщо вони зустрінуть юдейський Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим для них. За даними Держетнополітики, попри повномасштабну війну в Україні, понад 30 тисяч хасидів хочуть приїхати цьогоріч до Умані на Рош га-Шана.