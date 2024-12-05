Політика

Зеленський нагородив волонтерів відзнаками “Золоте серце”
5 Грудня 2024 20:32
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волонтер, зеленський
Володимир Зеленський зустрівся з представниками волонтерського руху / Фото: Офіс президента

5 грудня президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди “Золоте серце” представникам волонтерських організацій. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.  

Президент висловив вдячність волонтерам за їхній внесок у допомогу військовим і підтримку країни.

“Після церемонії нагородження обговорили різні питання, важливі для нашого суспільства та армії. Зокрема, закупівлю FPV-дронів, посилення ППО та підготовку першого засідання технологічної Ставки, яке має відбутися цього місяця”, — повідомив Зеленський.


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