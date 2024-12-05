Зеленський нагородив волонтерів відзнаками “Золоте серце”

5 грудня президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди “Золоте серце” представникам волонтерських організацій. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

Президент висловив вдячність волонтерам за їхній внесок у допомогу військовим і підтримку країни.

“Після церемонії нагородження обговорили різні питання, важливі для нашого суспільства та армії. Зокрема, закупівлю FPV-дронів, посилення ППО та підготовку першого засідання технологічної Ставки, яке має відбутися цього місяця”, — повідомив Зеленський.