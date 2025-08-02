Зеленський: НАБУ та САП викрили на хабарях нардепа, чиновників і військових

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах про доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка щодо нових антикорупційних розслідувань.

За словами глави держави, були викриті один із народних депутатів України, керівники районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовці Національної гвардії, які причетні до отримання хабарів. Зеленський подякував антикорупційним органам за проведену роботу.

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«Може бути тільки нульова толерантність до корупції, чітка командна робота для викриття корупції та в підсумку справедливий вирок», – заявив Президент.

Він також наголосив, що антикорупційні інституції діють незалежно, а закон, ухвалений у четвер, забезпечує їм усі необхідні інструменти для ефективної боротьби з корупцією.