Зеленський на YES: Україна контролює фронт і потребує спільної системи захисту неба

Президент Володимир Зеленський виступив на щорічній зустрічі «Ялтинська європейська стратегія» у Києві, де заявив, що попри складну ситуацію на полі бою Україна контролює фронт. Він наголосив на необхідності створення спільної з Європою та США багатокомпонентної системи захисту неба та посилення тиску на Росію.

За словами Зеленського, перевага російських військ полягає у чисельності та використанні нових технологій, зокрема дронів, однак заяви про можливе швидке просування ворога на сході є дезінформацією. «Те, що я чув: як вони просуваються і що за три місяці вони окупують схід, – брехня. Їм не вдасться це зробити за роки», – зазначив він.

Президент підкреслив, що НАТО не зазнало провалу через появу російських дронів над Польщею, але закликав союзників дати Україні зброю для ударів по виробничих потужностях у Росії. Він також наголосив на потребі жорсткіших санкцій проти компаній, що постачають Москві компоненти для ракет, дронів та військової техніки.

Зеленський заявив, що для перехоплення 800 «шахедів» потрібно удвічі більше інтерсепторів і закликав партнерів до швидких рішень. Він підкреслив, що США мають силу впливати на Кремль і можуть підштовхнути Володимира Путіна до діалогу. Президент також підтвердив готовність розглядати пропозицію Дональда Трампа щодо можливого формату переговорів.

У своєму виступі Зеленський подякував учасникам зустрічі за підтримку, зокрема президенту Фінляндії Александру Стуббу та спецпредставнику президента США генералу Кіту Келлогу. Він висловив упевненість, що надання Україні сучасних систем ППО та бойових літаків змусить Росію припинити удари.

Президент наголосив, що гарантії безпеки для України означатимуть гарантії безпеки для всієї Європи. Він закликав до подальшої ізоляції Росії через санкції та конфіскацію активів і відкинув ідею поступок територіями в обмін на припинення агресії. «Тільки разом ми зможемо досягти миру. І тільки якщо будемо сильно відповідати на всі питання щодо цієї війни», – підсумував Зеленський.