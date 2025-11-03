Зеленський: майже третина боїв і половина КАБів припадає на Покровськ

Президент Володимир Зеленський провів Ставку й заслухав доповідь про ситуацію на фронті, повідомивши, що майже третина бойових зіткнень і 50% застосувань керованих авіабомб (КАБ) припадає на Покровськ. «Покровськ — ворог успіху не мав за останні дні, 26–30% від усіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську. Причому 50% від усіх застосувань КАБів йде на Покровськ», — сказав глава держави на брифінгу.

За словами Зеленського, у Покровську нині перебуває від 260 до 300 російських військових, у місті діє 425-й окремий штурмовий полк. Президент подякував підрозділам, які діють на цьому напрямку, зокрема 35-й і 38-й бригадам, 68-й окремій єгерській бригаді, 32-й і 155-й бригадам.

На Ставці також обговорювали ситуацію в Купʼянську, де, за словами президента, лишається близько 60 окупантів; дати зачистки визначені, але їх не оприлюднюватимуть. На Лиманському та Краматорському напрямках, за словами Зеленського, суттєвих змін немає; у Костянтинівці тривають бої. Операція в Добропіллі триває.

Президент зазначив, що росія «програла ініціативу» в певних місцях, але готує реванш і накопичує війська. «Главком сказав, що 2–3 км вони ще зачистили, але Росія розуміє, що вона програла там ініціативу повністю, і ми розуміємо, що вона готує реванш», — сказав він.

На Новопавлівському напрямку змін немає — ЗСУ ведуть бої в шести населених пунктах. На Гуляйпільському, Оріхівському та інших напрямках ситуація без суттєвих змін.

Зеленський спростував наявність узгодженого «мирного плану з 12 пунктів» і наголосив, що жодного готового плану для переговорів на столі немає. Він підкреслив, що будь-які напрацювання щодо мирного врегулювання мають узгоджуватися з участю США, оскільки без їхньої політичної та військової підтримки переходити до дипломатичного етапу неможливо.

Президент також повідомив про темпи виробництва засобів ППО та засобів боротьби з дронами: «До кінця листопада буде 600–800 вироблятися дронів-перехоплювачів на добу», — сказав він, додавши, що раніше прогнозував до тисячі на добу. Зеленський зазначив, що хоча іноді виробництво уповільнюється через удари по заводах, всі вони відновили роботу.

Глава держави повідомив про застосування вітчизняних ракет «Фламінго» і «Нептун» та заявив, що рішенням керівництва не комунікувати детально про окремі ракети і дрони-ракети, зокрема «Паляниця», «Пекло», «Рута», «Фламінго», однак їхню ефективність можна оцінити за відповідями України на російські масовані атаки.