Політика

Зеленський і Трамп поговорили про справедливий мир
20 Липня 2024 08:39
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зеленський, трамп
Президент України Володимир Зеленський / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з колишнім американський лідером і кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Напередодні про те, що Трамп може провести телефонну розмову із Зеленським, повідомляла телекомпанія CNN.

Трамп неодноразово стверджував, що зміг би швидко покласти край війні в Україні, якби був знову обраний президентом США. Зеленський заявляв, що хотів би обговорити наміри експрезидента з ним особисто.

Після розмови у своїй соцмережі Truth Social Трамп зазначив, що “обидві сторони (Україна і росія) зможуть зібратися разом і домовитися про угоду”.

“Він привітав мене з успішним проведенням національного з’їзду Республіканської партії і з тим, що я став кандидатом від Республіканської партії на пост президента Сполучених Штатів”, – написав Трамп.

За його словами, Зеленський засудив замах на нього. Експрезидент США вкотре виступив із твердженням про те, що після перемоги на виборах він зможе покласти край війні в Україні, “яка забрала так багато життів і спустошила незліченну кількість невинних сімей”.

“Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання”, – написав Трамп.

Зеленський зі свого боку підтвердив, що поговорив із [Дональдом Трампом], щоб привітати його з висуненням [кандидатом у президенти США] від Республіканської партії та засудити шокуючу спробу вбивства в Пенсильванії.

“Я побажав йому сил і абсолютної безпеки в майбутньому”, – заявив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

За його словами, він говорив про “життєво важливу” підтримку двох головних американських партій і двох палат американського конгресу “в захисті свободи і незалежності нашої країни”.

“Ми домовилися з президентом Трампом обговорити на особистій зустрічі, які кроки можуть зробити світ справедливим і по-справжньому міцним”, – написав Зеленський у соцмережі X (назвавши його саме президентом, а не колишнім президентом).


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