Зеленський і Стармер обговорили безпекові гарантії для України у разі досягнення перемир’я

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої обговорили безпекові гарантії для України у разі досягнення перемир’я, а також подальшу підтримку української армії.

За словами глави держави, йшлося про перспективи зустрічі на Алясці та умови, за яких мир може стати сталим.

Реклама

Реклама

“Вчора разом з усіма партнерами, сьогодні у двосторонньому форматі обговорили очікування від зустрічі на Алясці та ймовірні перспективи. Також доволі детально обговорили гарантії безпеки, які можуть зробити мир дійсно сталим, якщо Сполученим Штатам усе ж вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і справжньої змістовної дипломатії. Важливо, щоб ми змогли всі разом у межах коаліції охочих досягти дієвих форматів безпекової роботи”, – повідомив президент.

Сторони обговорили продовження програм підтримки ЗСУ, зокрема оборонного виробництва, та можливість постачання зброї через програму PURL, до якої Україна запросила приєднатися Британію. Також йшлося про підготовку до ратифікації “сторічної угоди” між двома країнами у серпні та проведення розширеної зустрічі Україна – Британія.

Окрему увагу приділили інвестиціям у виробництво дронів. Зеленський підкреслив, що безпілотники відіграють вирішальну роль на фронті, а нарощення їх виробництва потребує термінового фінансування.