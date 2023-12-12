Зеленський і представники аналітичних центрів США обговорили, як зберегти американську підтримку України

Президент Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся із представниками аналітичних центрів США. Говорили про те, як зберегти американську підтримку України й увагу до неї в умовах інших глобальних викликів.

Про це Зеленський написав у Телеграм.

“Розповів про результати, яких досягають наші воїни, використовуючи збройну допомогу від США, про наші успіхи в Чорному морі. Завдяки діям українських воїнів та з допомогою партнерів агресор має опинитися в дуже складній для себе позиції”, — зазначив президент.

Він також подякував всім, хто підтримує Україну та українців “у боротьбі за свободу та незалежність”.