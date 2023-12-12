Політика

Зеленський і представники аналітичних центрів США обговорили, як зберегти американську підтримку України

12 Грудня 2023 10:48
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зеленський, сша

Президент Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрівся із представниками аналітичних центрів США. Говорили про те, як зберегти американську підтримку України й увагу до неї в умовах інших глобальних викликів.

Про це Зеленський написав у Телеграм.

“Розповів про результати, яких досягають наші воїни, використовуючи збройну допомогу від США, про наші успіхи в Чорному морі. Завдяки діям українських воїнів та з допомогою партнерів агресор має опинитися в дуже складній для себе позиції”, — зазначив президент.

Він також подякував всім, хто підтримує Україну та українців “у боротьбі за свободу та незалежність”.


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