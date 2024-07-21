Зеленський хоче нищити російську авіацію на аеродромах

Росія щодня випускає по Україні понад сотню керованих авіабомб. Лише за одну цю ніч російська армія застосувала проти України майже 40 “Шахедів”, повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючу нічну атаку по Україні.

“Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій – нам потрібен надійний захист і від них. Це реально, якщо знищувати носії бомб – російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, – підтримує захист від терору”, – написав він.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона вночі збила 35 з 39 ударних дронів “Shahed”.