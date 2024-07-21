Політика

Зеленський хоче нищити російську авіацію на аеродромах
21 Липня 2024 12:19
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Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сідають у винищувач F-16 на авіабазі Скридструп у Воєнсі, Данія. 20 серпня 2023 / Фото Associated Press

Росія щодня випускає по Україні понад сотню керованих авіабомб. Лише за одну цю ніч російська армія застосувала проти України майже 40 “Шахедів”, повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючу нічну атаку по Україні.

“Коли щодобово російська авіація запускає понад сотню керованих бомб проти наших міст і сіл, проти наших фронтових позицій – нам потрібен надійний захист і від них. Це реально, якщо знищувати носії бомб – російську військову авіацію там, де вона є. Достатня наша далекобійність має бути справедливою відповіддю на російський терор. І кожен, хто нас у цьому підтримує, – підтримує захист від терору”, – написав він.

Нагадаємо, українська протиповітряна оборона вночі збила 35 з 39 ударних дронів “Shahed”.


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Зеленський хоче нищити російську авіацію на аеродромах
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