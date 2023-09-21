Зеленський, Дуда і Науседа обговорили в Нью-Йорку зернове питання

Литовський президент Гітанас Науседа на зустрічі в Нью-Йорку з польським та українським колегами Анджеєм Дудою та Володимиром Зеленським заявив, що розбіжності між двома країнами мають бути вирішені якнайшвидше.

Про це повідомляє мовник LRT з посиланням на адміністрацію глави Литви.

«Заради спільної, найважливішої мети – захисту Європи від агресивної експансіоністської політики Росії – розбіжності між Україною та Польщею мають бути вирішені якнайшвидше», – сказав Науседа.

За його словами, місце Польщі в наданні підтримки Україні є винятковим, і необхідно знайти рішення, оскільки подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним. «У цьому випадку йдеться не про безпеку окремих країн, а всього регіону і навіть континенту. Як показує історія, тільки спільними зусиллями, підтримуючи і допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом, суспільні розбіжності, незалежно від причин, не тільки підривають єдність, а й допомагають пропаганді противника», – сказав глава Литви.

Він також обговорив із президентами України та Польщі полегшення процедур перевезення зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, щоб таким чином знизити тиск.