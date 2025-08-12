Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для чоловіків до 22 років

Президент Володимир Зеленський повідомив, що дав уряду завдання підготувати зміни, які спростять можливість перетину державного кордону для чоловіків до 22 років.

Про це глава держави сказав під час Українського молодіжного форуму 2025: “Молодь Тут!”, передає телеканал “Ми — Україна“.

“На цей час є обмеження з 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині кордону. Я вважаю, що це позитивна історія, яка допоможе молодим українцям залишатись з Україною”, — сказав президент.

Наразі в Україні, відповідно до правил воєнного стану, чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за межі країни, окрім передбачених законом винятків — для студентів іноземних вишів, водіїв, волонтерів, багатодітних батьків тощо.