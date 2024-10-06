Політика

Зеленський доручив Сирському працювати над планом перемоги
6 Жовтня 2024 20:45
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Головком ЗСУ Олександр Сирський / Фото телеграм-канал @osirskiy

Сьогодні Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту щодо поточній ситуації на фронті. За словами Володимира Зеленського, особлива увага була приділена Покровському, Курахівському і Лиманському напрямкам.

“Головком разом з іншими військовими, із представниками Міністерства оборони наступного тижня працюватиме з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги – військових пунктів Плану та стратегічних безпекових”, – сказав Зеленський у відеозверненні.

Він також додав, що відправив своїх представників у Вашингтон – начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та віцепремʼєр-міністра Ольгу Стефанішину.

“Також була доповідь щодо Курської операції. Сьогодні – два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть”, – заявив Зеленський.


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