Зеленський анонсував нову морську стратегію

Президент Володимир Зеленський у своему відеозверненні анонсував нову стратегією держави на морі – Українську морську стратегією.

“Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів”, – заявив він.

За словами Зеленського, війна змінила розстановку сил у всьому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме.

“Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами. Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів”, – заявив президент.