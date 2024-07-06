Політика

Зеленський анонсував нову морську стратегію
6 Липня 2024 20:19
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зеленський, зерновий коридор
Український військовослужбовець стоїть перед силосами із зерном в Одеському чорноморському порту, 2022 рік / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський у своему відеозверненні анонсував нову стратегією держави на морі – Українську морську стратегією.

“Незабаром ця стратегія буде затверджена на РНБО – зараз триває фіналізація її пунктів”, – заявив він.

За словами Зеленського, війна змінила розстановку сил у всьому Чорноморському регіоні, і російський флот у цій акваторії більше ніколи не домінуватиме.

“Ми закріплюємо наші інтереси, враховуємо нові технологічні можливості України та нові наші відносини з партнерами. Україна завжди тепер буде такою державою, яка здатна захищати власні інтереси на морі, транспортні артерії та інтереси наших союзників і партнерів”, – заявив президент.


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