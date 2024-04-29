Політика

Зеленському пообіцяли безперебійне постачання ракет для систем Patriot

29 Квітня 2024 17:21
Patriot
Військовослужбовець патрулює аеропорт Варшави з системами ППО Patriot під час військових навчань з ракетних систем, 7 лютого 2023 року / Фото Reuters

Питання про передачу Україні американських систем ППО Patriot наразі є пріоритетним для НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

“Наш пріоритет – передача Patriot”, – сказав він на брифінгу з президентом Зеленським під час візиту до Києва.

Генсек НАТО підкреслив, що Україні потрібні не тільки Patriot, а й інші системи, наприклад, NASAMS. “Потрібна ешелонована система ППО”, – зазначив Столтенберг.

Президент Зеленський, зі свого боку, сказав, що отримав запевнення від західних партнерів у тому, що в процесі постачання ракет для систем Patriot затримок не буде.

“Що стосується кількості ракет до “Патріотів”, то в цьому питанні ми дійсно очікуємо позитиву. Слава Богу, що після скликання засідання Ради Україна-НАТО ми отримали запевнення, що в процесі [постачання ракет до систем Patriot] затримок не буде”, – підкреслив Зеленський.

Щодо постачання додаткових систем Patriot в Україну Зеленський сказав, що “поки що немає конкретики, яку ми очікуємо від партнерів”. “Є перші кроки”, – додав він.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
29 Квітня 2024 16:21

“Коли настане відповідний момент”. Столтенберг сказав, коли Україна стане членом НАТО
29 Квітня 2024 17:21

Зеленському пообіцяли безперебійне постачання ракет для систем Patriot
29 Квітня 2024 15:55

Дещо з американського пакета допомоги вже почало надходити – Зеленський
29 Квітня 2024 15:14

Генсек НАТО прибув до Києва
29 Квітня 2024 13:16

98-річна жителька Очеретиного пройшла 10 км, щоб вийти з окупації
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки