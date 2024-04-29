Зеленському пообіцяли безперебійне постачання ракет для систем Patriot

Питання про передачу Україні американських систем ППО Patriot наразі є пріоритетним для НАТО, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

“Наш пріоритет – передача Patriot”, – сказав він на брифінгу з президентом Зеленським під час візиту до Києва.

Генсек НАТО підкреслив, що Україні потрібні не тільки Patriot, а й інші системи, наприклад, NASAMS. “Потрібна ешелонована система ППО”, – зазначив Столтенберг.

Президент Зеленський, зі свого боку, сказав, що отримав запевнення від західних партнерів у тому, що в процесі постачання ракет для систем Patriot затримок не буде.

“Що стосується кількості ракет до “Патріотів”, то в цьому питанні ми дійсно очікуємо позитиву. Слава Богу, що після скликання засідання Ради Україна-НАТО ми отримали запевнення, що в процесі [постачання ракет до систем Patriot] затримок не буде”, – підкреслив Зеленський.

Щодо постачання додаткових систем Patriot в Україну Зеленський сказав, що “поки що немає конкретики, яку ми очікуємо від партнерів”. “Є перші кроки”, – додав він.