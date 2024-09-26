Політика

Зеленського звинуватили у допомозі Байдену 
26 Вересня 2024 09:15
читать на русском →
байден, зеленський, трамп
Ілюстративне фото з вікритих джерел

Після інтерв’ю Зеленського з критикою на адресу кандидата у президенти Дональда Трампа республіканці ініціювали розслідування будь-якої координації між адміністрацією Байдена та президентом України.

Про це йдеться у листах голови Наглядового комітету Палати представників Джеймса Комера на ім’я генпрокурора Мерріка Гарланда, глави Пентагону Ллойда Остіна та радника президента і Білого дому Едварда Сіскела від 25 вересня.

Комітет почав розслідування з метою визначити, чи намагалася адміністрація Байдена-Гарріс використати Зеленського для сприяння президентській кампанії віцепрезидентки Гарріс, і якщо це було, то чи неодмінно мало місце зловживання службовими повноваженнями. 

Окремо Комера насторожило інтерв’ю Зеленського The New Yorker від 22 вересня, в якому, за його словами, президент України зробив кілька критичних зауважень щодо кандидатур Трампа-Венса.

Президент Зеленський заявив, що віцепрезидент Трампа, сенатор Джей Д. Венс, “занадто радикальний”, йдеться у листі. Він також висловив сумнів, що Трамп і його адміністрація не зможуть зупинити війну, незважаючи на те, що це було однією з головних передвиборчих платформ Трампа.

“Така риторика іноземного лідера, яка пролунала напередодні візиту, що фінансується американськими платниками податків, щодо політичного опонента нинішньої адміністрації, викликає серйозне занепокоєння. 

Комітет розслідує будь-яку координацію або комунікацію між адміністрацією Байдена-Гарріса, офісом губернатора Пенсильванії та президентом Зеленським щодо використання або вимагання використання державної власності для отримання політичної вигоди президентською кампанією Гарріс”, – йдеться у листі.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Вересня 2024 10:08

Внаслідок нічної атаки на Одещину загинула жінка
26 Вересня 2024 09:20

Сили ППО вночі знищили 66 ворожих ударних дронів та 4 ракети 
26 Вересня 2024 09:02

Внаслідок ворожої атаки на Івано-Франківщину був пошкоджений енергооб’єкт
26 Вересня 2024 08:28

Спікер Конгресу США Джонсон вимагає усунути з посади посла України Маркарову
26 Вересня 2024 07:09

Україна отримає військової допомоги від США на $375 млн
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
Сергій ПРИТУЛА

Змінюйтесь та адаптуйтесь
Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
усі думки