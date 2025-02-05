Зеленського шокували ціни в аптеках: “Абсолютно неприпустимо”

Президент Володимир Зеленський заявив, що дії деяких аптечних мереж щодо цін на ліки є неприйнятними, і закликав уряд вжити термінових заходів. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

За його словами, питання доступності ліків напряму стосується фінансової стійкості українців. Зеленський наголосив, що це зона відповідальності уряду, зокрема Міністерства охорони здоров’я та Антимонопольного комітету.

“Сьогодні провів із ними нараду, і я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло”, – заявив президент.

Він наголосив, що очікує конкретних рішень, які зроблять ліки доступнішими для громадян. В іншому разі, за його словами, будуть кадрові зміни.