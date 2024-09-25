Зеленський виступив на засіданні Генеральній Асамблії ООН: головне

Президент України Зеленський виступив на засіданні Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Почав президент з розповіді про перші дні російського повномасштабного вторгнення, коли росіяни окупували Запорізьку атомну електростанцію.

“У ніч на 4 березня 2022 року я отримав одне з найстрашніших повідомлень від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це було повідомлення про те, що російські танки стріляють прямо по нашій українській АЕС – Запорізькій атомній електростанції. Найбільший в Європі. Шість ядерних реакторів. Російська армія штурмувала цей об’єкт так само жорстоко, як і всі інші під час цієї війни. Не думаючи про наслідки. Можливо, катастрофічні. Це був один із найжахливіших моментів війни, коли ніхто не міг знати, чим закінчаться російські удари по атомному об’єкту. А в Україні усі пам’ятають, що таке Чорнобиль”, – сказав президент.

Ось чому у Формулі миру, яку представив Зеленський, перший пункт стосується ядерної безпеки, пояснив він.

Президент Зеленський також заявив, що російська армія зруйнувала всі українські теплові електростанції та значну частину потужностей гідроелектростанцій.

“Ось так Путін готується до зими – сподівається піддати мукам мільйони, мільйони українців… Звичайні сім’ї – жінки, діти… Звичайні міста, звичайні села. Путін хоче залишити їх у темряві та холоді цієї зими, змусивши Україну страждати та здаватися. Тільки уявіть, будь ласка, вашу країну, у якій 80% її енергосистеми просто б зникло – стільки зруйновано у нас. Що це було б за життя?”, – сказав він.

Тепер, за словами Зеленського, Росія хоче атакувати українські АЕС та отримує від інших країн супутникові знімки для підготовки.

“За допомогою супутників, до речі, пані та панове. За допомогою супутників інших країн, Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС… Будь-який ракетний або безпілотний удар, будь-який критичний інцидент в енергетичній системі може призвести до ядерної катастрофи. Такий день ніколи не повинен настати. І Москва повинна це розуміти. І це в тому числі залежить від вашої рішучості чинити тиск на агресора”, – заявив Зеленський.

Повертаючись до Формули миру Зеленський заявив, що країни, які шукають альтернативи українській формулі, підігрують російському диктатору. Зокрема, це стосується Китаю та Бразилії.

“Коли деякі пропонують альтернативні, половинчасті плани врегулювання – так звані “набори принципів”, – це не лише ігнорує інтереси та страждання українців, яких війна торкнулася найбільше, це не лише ігнорує реальність, а й дає Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ з метою підкорити собі більше країн”, – наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що будь-які альтернативні “мирні” ініціативи – це спроба досягти затишшя, а не припинення війни.