Здатна долетіти до Москви: головний конструктор Fire Point зробив заяву про українську балістику та ядерну зброю

Українська балістична ракета FP-9, яка, за задумом розробників, повинна мати дальність, достатню для ураження цілей у Москві, може перейти до льотних випробувань уже влітку або на початку осені. У компанії Fire Point заявляють, що більшість ключових компонентів ракети вже створено.

Про це головний конструктор і співвласник Fire Point Денис Штілерман розповів в інтерв’ю журналістці Олесі Бацман, повідомляє Головне в Україні.

За його словами, для проєкту FP-9 вже розроблено системи управління, корпуси та інші необхідні компоненти. Наступним етапом мають стати випробування двигуна.

Реклама

Реклама

Після завершення цього етапу компанія розраховує перейти до перших тестових польотів ракети.

Штілерман також заявив, що FP-9 створюється як далекобійна балістична система, яка повинна мати дальність, достатню для досягнення Москви.

Окремо він висловив думку, що Україна технічно здатна створити власну ядерну зброю. За словами конструктора, необхідні знання та науково-технічний потенціал для цього існують, а питання полягає насамперед у політичному рішенні та міжнародних зобов’язаннях держави.

Водночас Штілерман наголосив, що наразі Україна дотримується своїх міжнародних зобов’язань щодо без’ядерного статусу.