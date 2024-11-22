Суспільство

Збройні Сили України планують перейти з бригадної на корпусну систему,  – ЗМІ
22 Листопада 2024 15:53
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армія, реформа
Українські воїни під час БЗВП / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

До кінця листопада Збройні сили України презентують концепцію реформування, яка передбачає перехід на корпусну систему організації. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в ЗСУ.  

“Ми перейдемо на структуру корпус – бригада”, — зазначили у Збройних силах.  

Нова система спрямована на економію людських і матеріальних ресурсів. Водночас перехід на більш складну структуру “корпус – дивізія” наразі розглядається як надто ресурсозатратний варіант, який Україна не може собі дозволити в умовах війни.  

Бригадна структура ЗСУ має низку недоліків, зокрема часту розпорошеність сил: окремі батальйони бригад залучаються на різних напрямках, що ускладнює координацію.  

Деякі західні експерти, серед яких Том Купер і Дональд Гілл, рекомендують перехід на дивізійну модель. За їх словами, дивізії, порівняно з бригадами, забезпечують більшу маневреність і ефективнішу взаємодію, що особливо важливо у війні проти такого великого ворога, як Росія.  

Попри це, Україна робить вибір на користь корпусної системи як найбільш оптимального варіанту в сучасних умовах. Очікується, що реформа дозволить підвищити ефективність управління військами.


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