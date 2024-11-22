Збройні Сили України планують перейти з бригадної на корпусну систему,  – ЗМІ

До кінця листопада Збройні сили України презентують концепцію реформування, яка передбачає перехід на корпусну систему організації. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в ЗСУ.

“Ми перейдемо на структуру корпус – бригада”, — зазначили у Збройних силах.

Нова система спрямована на економію людських і матеріальних ресурсів. Водночас перехід на більш складну структуру “корпус – дивізія” наразі розглядається як надто ресурсозатратний варіант, який Україна не може собі дозволити в умовах війни.

Бригадна структура ЗСУ має низку недоліків, зокрема часту розпорошеність сил: окремі батальйони бригад залучаються на різних напрямках, що ускладнює координацію.

Деякі західні експерти, серед яких Том Купер і Дональд Гілл, рекомендують перехід на дивізійну модель. За їх словами, дивізії, порівняно з бригадами, забезпечують більшу маневреність і ефективнішу взаємодію, що особливо важливо у війні проти такого великого ворога, як Росія.

Попри це, Україна робить вибір на користь корпусної системи як найбільш оптимального варіанту в сучасних умовах. Очікується, що реформа дозволить підвищити ефективність управління військами.