Збірну України очолив Сергій Ребров

Представлено нового головного тренера національної збірної України.

Головну команду країни напередодні її червневого збору очолив Сергій Ребров, повідомляє Українська асоціація футболу.

Він готуватиме синьо-жовтих до найближчих матчів — контрольного з Німеччиною, який має статус благодійного й відбудеться в Бремені 12 червня, а також відбірних поєдинків Євро-2024 з командами Північної Македонії та Мальти, що пройдуть 16-го та 19 червня в Скоп’є та словацькій Трнаві відповідно. Контракт із фахівцем укладено до 30 липня 2026 року.