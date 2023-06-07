Спорт

Збірну України очолив Сергій Ребров

7 Червня 2023 12:41
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збірна

Представлено нового головного тренера національної збірної України.

Головну команду країни напередодні її червневого збору очолив Сергій Ребров, повідомляє Українська асоціація футболу.

Він готуватиме синьо-жовтих до найближчих матчів — контрольного з Німеччиною, який має статус благодійного й відбудеться в Бремені 12 червня, а також відбірних поєдинків Євро-2024 з командами Північної Македонії та Мальти, що пройдуть 16-го та 19 червня в Скоп’є та словацькій Трнаві відповідно. Контракт із фахівцем укладено до 30 липня 2026 року.


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