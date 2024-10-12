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Збірна України здобула першу перемогу у Лізі націй
12 Жовтня 2024 09:14
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збірна, футбол
Фрагмент матчу Україна - Грузія 11 жовтня 2024 / Фото Дан Балашов УАФ

Напередодні національна збірна України з футболу продовжила виступ у Лізі націй-2024/2025 поєдинком проти команди Грузії, лідера нашої групи. Матч відбувся у польській Познані.

Нагадаємо, підопічні Сергія Реброва стартували в турнірі з поразок від Албанії (1:2) та Чехії (2:3).

Напередодні збірна України мала чимало кадрових проблем і вимушених перестановок, тож не могла зіграти в найсильнішому складі. Відзначимо вихід у старті дебютанта Калюжного, а також Таловєрова й Гуцуляка. Додамо, що поза заявкою на матч залишилися Степаненко й Кабаєв.

На старті поєдинку команди обмінялися неточною спробою Кварацхелії зі штрафного й ударом Судакова повз дальню стійку. Пізніше Таловєров пробив головою вище цілі з подачі Мудрика зі стандарту. Загалом українці регулярно притискали суперників до їхнього штрафного майданчика. На 35-й хвилині такий тиск вилився в гол: наші хлопці запресингували грузинів на їхній половині поля, Судаков віддав на Мудрика, той узяв гру на себе, пройшов із флангу в центр і ударом з-під захисника влучив у ближній кут воріт.

Грузини відповіли ударом Кочорашвілі в площину, пізніше він же неточно пробив із вигідної позиції. У збірної України мав шанс Шапаренко, який пробив повз ціль із подачі Судакова. Ближче до перерви наша команда грала вже від захисту, утім, не дозволила суперникам зрівняти рахунок.

На початку другого тайму команди обмінялися моментами: Мікаутадзе пробив поруч зі стійкою, а удар Мудрика з-за меж штрафного потягнув Мамардашвілі. Надалі все проходило практично без небезпечних підходів до воріт обох команд, хоча ближче до фінального свистка грузини кілька разів змусили Трубіна вступати в гру.

У підсумку підопічні Сергія Реброва втримали переможний результат — 1:0, здобувши першу звитягу в групі.

Синьо-жовті залишаються в Польщі, адже 14 жовтня в номінально домашньому матчі у Вроцлаві на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав» зіграють проти Чехії (початок поєдинку — о 21:45).


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