Збірна України презентувала форму на Паралімпійські ігри-2024

Збірна України презентувала форму в якій буде представлена на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Відео презентації форм опублікував очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

“Зверніть увагу на цю форму, бо її більше двох місяців відмовлялись затвердити чиновники Міжнародного паралімпійського комітету, заявляючи, що ми зробили занадто політичною українську форму.

Категорично забороняли на формі мапу суверенної незалежної України, але ми пробили наші вимоги, щоб Україна у міжнародно визнаних кордонах була на нашій формі”, – написав він.

Україна стартує на Паралімпійських іграх-2024 у четвер, 29 серпня. За день перед цим у середу, 28 серпня, відбудеться церемонія відкриття, участь в якій візьмуть й українські паралімпійці.