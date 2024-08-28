Спорт

Збірна України презентувала форму на Паралімпійські ігри-2024
28 Серпня 2024 16:27
читать на русском →

Збірна України презентувала форму в якій буде представлена на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Відео презентації форм опублікував очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

“Зверніть увагу на цю форму, бо її більше двох місяців відмовлялись затвердити чиновники Міжнародного паралімпійського комітету, заявляючи, що ми зробили занадто політичною українську форму.

Категорично забороняли на формі мапу суверенної незалежної України, але ми пробили наші вимоги, щоб Україна у міжнародно визнаних кордонах була на нашій формі”, – написав він.

Україна стартує на Паралімпійських іграх-2024 у четвер, 29 серпня. За день перед цим у середу, 28 серпня, відбудеться церемонія відкриття, участь в якій візьмуть й українські паралімпійці.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Серпня 2024 18:40

Кількість ворожих атак зросла до 111, Покровський напрям залишається пріоритетом ворога
28 Серпня 2024 17:19

Росіяни вдарили авіабомбою по центру Куп’янська
28 Серпня 2024 16:27

Збірна України презентувала форму на Паралімпійські ігри-2024
28 Серпня 2024 15:12

У Харкові повністю реорганізують систем тепло-, водо- та енергопостачання
28 Серпня 2024 14:17

Військовим ТЦК дозволили відкривати вогонь на ураження в разі нападу
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Умолчание – это разновидность лжи
Ігор ЧЕРНЯК

Що держава може сьогодні запропонувати потенційному інвестору в нашу Перемогу?
Юрій ЛУЦЕНКО

Курська офензива ЗСУ
Андрій ОНІСТРАТ

Зараз інша війна
Юрій БУТУСОВ

За плануванням стоїть найдорожче – життя тисяч кращих людей
Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
усі думки